В Люксембурзі немовля заразилося віспою мавп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. За даними міністерства охорони здоров'я країни, немовля в Люксембурзі заразилося мавпячою віспою, передає УНН.
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Як повідомили в міністерстві в середу ввечері, дитина перебуває "у стабільному стані, що не викликає занепокоєння".
Хворий був ізольований. У заяві також йдеться, що дитячий садок, який відвідувала дитина, залишиться відкритим, оскільки в жодної іншої дитини нині немає симптомів.
Люди, з якими контактувала дитина, поінформовані. Вік та стать дитини не уточнюються.
За даними на 10 серпня, 41 людина у Люксембурзі інфікована вірусом мавпячої віспи. Середній вік становить 39 років.
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До слова у сусідній Німеччині зареєстровано понад 3200 випадків.
Симптоми віспи мавп подібні до симптомів звичайної віспи, але менш виражені. Віспа була ліквідована з 1980 року.
За даними німецького Інституту Роберта Коха, інкубаційний період становить від 5 до 21 дня. Симптоми, у тому числі лихоманка та висипання, зазвичай проходять самі по собі протягом кількох тижнів, але в деяких людей можуть призвести до медичних ускладнень.