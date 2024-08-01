Киев • УНН
39-летний местный житель угрожал пистолетом патрульным и работникам ТЦК и СП в Луцке. После побега его задержали на проспекте Молодежи, начато уголовное производство по ст. 345 УКУ.
В Луцке правоохранители задержали мужчину, который угрожал пистолетом патрульным и работникам ТЦК и СП, сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Инцидент произошел около 10:30. После угроз правоохранителям злоумышленник сбежал и скрывался в одной из квартир дома.
Мужчину задержали на проспекте Молодежи в Луцке. Им оказался местный житель, ему - 39 лет.
Расследуется уголовное производство по ст. 345 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы до трех лет. Сейчас продолжаются следственные действия.
Отметим, что о мотивах действий мужчины в Нацполиции не сообщили.
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