В Луцке правоохранители задержали мужчину, который угрожал пистолетом патрульным и работникам ТЦК и СП, сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Инцидент произошел около 10:30. После угроз правоохранителям злоумышленник сбежал и скрывался в одной из квартир дома.

Мужчину задержали на проспекте Молодежи в Луцке. Им оказался местный житель, ему - 39 лет.

Расследуется уголовное производство по ст. 345 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы до трех лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Отметим, что о мотивах действий мужчины в Нацполиции не сообщили.

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