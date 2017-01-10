В Лондоне сегодня продолжится забастовка железнодорожников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня в Лондоне продолжится забастовка железнодорожников, коснувшаяся миллионов лондонцев, которые стоят в очередях на транспорт, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что сегодня продолжится забастовка железнодорожников и ожидается, что вместо 2242 рейсов, которые обычно осуществляются в день, будет запущен только 16 поездок утром и в час пик.
Около 200 автобусов будут отвозить пассажиров от Южных станций, работники которых бастуют.
Сейчас уже наблюдаются длинные очереди из пассажиров.
Как сообщал УНН, 9 января работники лондонского метрополитена устроили акцию протеста в связи с сокращением рабочих мест, что привело к нехватке персонала на станциях метро.