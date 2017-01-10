В Лондоні сьогодні продовжиться страйк залізничників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні в Лондоні продовжиться страйк залізничників, що вже зачепив мільйони лондонців, які сьогодні стоять у чергах на транспорт, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що сьогодні продовжиться страйк залізничників і очікується, що замість 2242 рейсів, які зазвичай здійснюються в день, буде запущено лише 16 поїздок вранці та в час пік.
Близько 200 автобусів будуть відвозити пасажирів від Південних станцій, працівники яких страйкують.
Наразі вже спостерігаються довгі черги з пасажирів.
Як повідомляв УНН, 9 січня працівники лондонського метрополітену влаштували акцію протесту і зв’язку скороченням робочих місць, яке призвело до нестачі персоналу на станціях метро.