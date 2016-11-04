В "ЛНР" заявили, что задержали 32 представителя ультрас "Черно-белые"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Представители "ЛНР" заявили, что задержали 32 представителя ультрас движения "Черно-белые" в Луганске, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Задержанных обвиняют в "подрывной деятельности и терроризме" на территории, подконтрольной группировке "ЛНР".
"Данная организация относится к неофашистским группировкам, которые осуществляют свою преступную деятельность на территории Украины. Участники движения "Ультрас Черно-белые" неоднократно проводили агрессивные и откровенно профашистские акции", - говорится в сообщении сепаратистов.
Сами представители ультрас движения "Черно-белые" все обвинения отвергли.
В комментарии радиопроекту Радио Свобода "Донбас.Реалии" в движении сообщили, что боевики задержали четырех парней в возрасте 16-19 лет, "у которых не получилось выехать по семейным обстоятельствам".
Как сообщал УНН, главарь "ДНР" заявил о проведении выборов в 2017 году.