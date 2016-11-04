В "ЛНР" заявили, що затримали 32 представників ультрас "Чорно-білі"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Представники "ЛНР" заявили, що затримали 32 представників ультрас руху "Чорно-білі" у Луганську, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Затриманих звинувачують у “підривній діяльності і тероризмі” на території, підконтрольній угрупуванню “ЛНР”.
“Дана організація відноситься до неофашистських угруповань, що здійснюють свою злочинну діяльність на території України. Учасники руху „Ультрас Чорно-білі“ неодноразово проводили агресивні і відверто профашистські акції” — йдеться в повідомленні сепаратистів.
Самі представники ультрас руху “Чорно-білі” всі звинувачення відкинули.
У коментарі радіопроекту Радіо Свобода “Донбас.Реалії” у русі повідомили, що бойовики затримали чотирьох хлопців, віком 16-19 років, “у яких не вийшло виїхати через сімейні обставини”.
Як повідомляв УНН, ватажок "ДНР" заявив про проведення виборів у 2017 році.