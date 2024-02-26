В Литве собрали более 8 млн евро для украинских военных

В Литве завершилась акция "Radarom!", во время которой жители страны собирали деньги для украинских военных. В течение четырех недель акции литовцы собрали 8 млн 288 тыс. евро. Об этом сообщили на литовском сайте новостей LRT, передает УНН.

Детали

Акцию по сбору денег организовали литовские журналисты, в частности, LRT, Laisvės TV и журналистка Рита Милюте, а также благотворительные организации: Blue/Yellow, "Сильные вместе".

Акция стартовала 24 января и продолжалась до 24 февраля. За это время литовцам удалось собрать 8 млн 288 тыс. евро. На эти деньги планируют закупить и доставить более 1 100 комплектов безопасности для украинских воинов.

Комплект состоит из монокуляра ночного видения, лазерного прицела и индивидуального антидронового комплекса. Стоимость одного комплекта - 7500 евро. Все оборудование изготовлено литовскими компаниями Brolis Semiconductors и NT Service.

Это нация, мужчины и женщины которой сражаются на поле боя, рискуя своими жизнями... Наш долг - прежде всего помочь Украине, особенно сейчас, когда особенно трудно, когда, возможно, кто-то теряет оптимизм. Мы не имеем права ни на какие политологические соображения, мы должны помочь Украине, потому что сегодня это абсолютная необходимость. Мы должны помочь, и это наш священный долг сказал во время итогов акции президент Литвы Гитанас Науседа.

Дополнение

Это вторая акция под названием "Radarom!", которую организуют в Литве для сбора денег для украинских военных. В прошлом году организаторы собрали 14 млн евро. На эти деньги закупили и передали украинцам 17 тактических радаров, четыре скоростных автомобиля для мобильных радаров и 69 противодронных комплексов и аксессуаров к ним.

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