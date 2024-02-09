Литва передала Украине новый пакет военной помощи с зимним снаряжением

Сегодня, 9 февраля, Литва передала Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что литовская армия передала украинским военным необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.

Мы обеспечиваем десятки тысяч украинских воинов снаряжением и одеждой, которые крайне необходимы в холодное время года. Каждый наш пакет поддержки - это дополнительный шаг к победе - заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров уже отреагировал на очередной пакет поддержки от Литвы. По его словам, это жизненно важный военный пакет, который включает зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды.

Я благодарен министру национальной обороны Литвы и всему литовскому народу за непоколебимую поддержку. Мы едины в борьбе с российской агрессией - подытожил глава Минобороны.

Напомним

На прошлой неделе, 2 февраля, в рамках нового пакета военной помощи Литва передала украинской армии тысячи боеприпасов к гранатометам Carl-Gustaf и системы дистанционного подрыва RISE-1