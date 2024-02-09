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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги з зимовим спорядженням

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги з зимовим спорядженням

Київ • УНН

 • 24504 перегляди

Литовська армія передала українським військовим необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

Сьогодні, 9 лютого, Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що литовська армія передала українським військовим необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

Ми забезпечуємо десятки тисяч українських воїнів спорядженням та одягом, які вкрай необхідні в холодну пору року. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги

- заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
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Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на 190 мільйонів євро09.02.24, 14:54 • 28349 переглядiв

Доповнення

Міністр оборони України Рустем Умєров вже відреагував на черговий пакет підтримки від Литви. За його словами, це  життєво важливий військовий пакет, який включає зимове спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

Я вдячний міністру національної оборони Литви і всьому литовському народу за непохитну підтримку. Ми єдині у боротьбі з російською агресією

- підсумував очільник Міноборони.

Нагадаємо

Минулого тижня, 2 лютого, в рамках нового пакету військової допомоги Литва передала українській армії тисячі боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf та системи дистанційного підриву RISE-1

Володимир Омельченко

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