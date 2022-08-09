В июле был зафиксирован самый низкий уровень антарктического морского льда за всю историю наблюдений

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Служба изменения климата Copernicus (C3S) обнаружила, что площадь антарктического морского льда достигла 1,53 миллиона квадратных километров, что примерно на 1,1 миллиона квадратных километров, или на семь процентов ниже среднего показателя за июль 2019-2020 годов.

Это был самый низкий ледяной покров в июле с момента начала спутниковых наблюдений 44 года назад, а также рекордно низкий уровень антарктического морского льда в июне.

В то же время арктический морской ледяной покров был на четыре процента ниже среднего, что делает его 12-м самым низким показателем протяженности морского льда в июле за всю историю наблюдений.

В месяце, когда температурные рекорды были побиты в некоторых частях северной Европы и Великобритании, C3S сообщила, что июль был более засушливым, чем в среднем, на большей части континента, отметив ряд рекордов с низким уровнем осадков в нескольких местах.

C3S сообщила, что июль также был аномально засушлив на большей части территории Северной Америки, Южной Америки, Центральной Азии и Австралии.

Служба сообщила, что прошлый месяц был, однако, более влажным, чем обычно, на востоке россии, северном Китае и в большой полосе дождей, простирающейся от восточной Африки через Азию к северо-западной Индии.