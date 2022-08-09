В липні було зафіксовано найнижчий рівень антарктичного морського льоду за всю історію спостережень

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34769 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 80885 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 120924 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 172418 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 169808 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 169909 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147431 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115311 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108528 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 307842 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 79032 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 67270 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 40593 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 32485 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 36931 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182037 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 307842 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569144 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513031 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 36931 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92136 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119780 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142794 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156345 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

В липні було зафіксовано найнижчий рівень антарктичного морського льоду за всю історію спостережень

В липні було зафіксовано найнижчий рівень антарктичного морського льоду за всю історію спостережень

Київ • УНН

 • 178954 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. За даними групи супутникового моніторингу Європейського Союзу, минулого місяця було зареєстровано найнижчий рівень антарктичного морського льоду, передає УНН.

Деталі

Служба зміни клімату Copernicus (C3S) виявила, що площа антарктичного морського льоду досягла 1,53 мільйона квадратних кілометрів, що приблизно на 1,1 мільйона квадратних кілометрів, або на сім відсотків нижче середнього показника за липень 2019-2020 років.

Це був найнижчий крижаний покрив у липні з моменту початку супутникових спостережень 44 роки тому, а також рекордно низький рівень антарктичного морського льоду в червні.

У той же час арктичний морський крижаний покрив був на чотири відсотки нижчим за середній, що робить його 12-м найнижчим показником протяжності морського льоду в липні за всю історію спостережень.

У місяці, коли температурні рекорди були побиті в деяких частинах північної Європи та Великої Британії, C3S повідомила, що липень був посушливішим, ніж у середньому, на більшій частині континенту, зазначивши низку рекордів з низьким рівнем опадів у кількох місцях.

C3S повідомила, що липень також був аномально посушливим на більшій частині території Північної Америки, Південної Америки, Центральної Азії та Австралії.

Служба повідомила, що минулий місяць був, однак, більш вологим, ніж зазвичай, на сході росії, північному Китаї та у великій смузі дощів, що тягнеться від східної Африки через Азію до північно-західної Індії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90