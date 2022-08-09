В липні було зафіксовано найнижчий рівень антарктичного морського льоду за всю історію спостережень

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Служба зміни клімату Copernicus (C3S) виявила, що площа антарктичного морського льоду досягла 1,53 мільйона квадратних кілометрів, що приблизно на 1,1 мільйона квадратних кілометрів, або на сім відсотків нижче середнього показника за липень 2019-2020 років.

Це був найнижчий крижаний покрив у липні з моменту початку супутникових спостережень 44 роки тому, а також рекордно низький рівень антарктичного морського льоду в червні.

У той же час арктичний морський крижаний покрив був на чотири відсотки нижчим за середній, що робить його 12-м найнижчим показником протяжності морського льоду в липні за всю історію спостережень.

У місяці, коли температурні рекорди були побиті в деяких частинах північної Європи та Великої Британії, C3S повідомила, що липень був посушливішим, ніж у середньому, на більшій частині континенту, зазначивши низку рекордів з низьким рівнем опадів у кількох місцях.

C3S повідомила, що липень також був аномально посушливим на більшій частині території Північної Америки, Південної Америки, Центральної Азії та Австралії.

Служба повідомила, що минулий місяць був, однак, більш вологим, ніж зазвичай, на сході росії, північному Китаї та у великій смузі дощів, що тягнеться від східної Африки через Азію до північно-західної Індії.