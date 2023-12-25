В лесу на Сумщине нашли боевую часть российской авиационной крылатой ракеты Х-59

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В одном из населенных пунктов Сумской области местный житель обнаружил в лесу боевую часть российской авиационной крылатой ракеты Х-59 весом около 300 килограммов. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Сумской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, в одном из населенных пунктов Сумской области местный житель в лесном массиве обнаружил часть вражеской авиационной ракеты. На место прибыла мобильная группа отдела взрывотехнической службы.

Мужчина рассказал правоохранителям, что увидел в лесу белый предмет, похожий издалека на мешок, и подумал, что кто-то из односельчан обнаглел и вынес в лес мусор. Подойдя ближе, понял, что на земле лежит какой-то большой снаряд.

Полицейские саперы установили, что снаряд оказался боевой частью российской авиационной крылатой ракеты Х-59 весом около 300 килограммов.

"Очевидно ракета не долетела куда целились россияне из-за технической неисправности, или же упала, потому что была повреждена силами ПВО Украины. Боевая часть в ближайшее время будет уничтожена на специальном полигоне", - сказал начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игорь Черняк.

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