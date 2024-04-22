В Латвии вернулась зима: из-за снегопада на дорогах затруднено движение

Сегодня в Латвии снегопад и метель во многих регионах затрудняют проезд по стране основными и региональными дорогами. Снежные дороги посыпают противоскользящими материалами, сообщает Delfi, передает УНН.

Детали

Затруднены условия проезда на восьми главных автодорогах страны.

Метеорологи предупреждают, что днем снегопад продолжится, ближе к вечеру, в случае снижения температуры воздуха, снегопад может усилиться, образуется и снежный покров.

Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействовано 36 единиц служебной техники.

Водителей призывают планировать больше времени на дорогу, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и дистанцию.

Особенно осторожными должны быть водители, которые свои авто уже оснастили летними шинами.

Дополнение

Похолодание с морозной температурой до -8 градусов по Цельсию поразило большую часть Польши из-за проникновения арктического воздуха из Центральной Европы.