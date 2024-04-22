В Латвии вернулась зима: из-за снегопада на дорогах затруднено движение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  31906 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  37103 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  146051 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  219886 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  360651 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174704 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131271 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102343 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103475 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207762 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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В Винницкой области прощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого расстреляли нападавшие

В Винницкой области прощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого расстреляли нападавшие

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Министры ЕС обсудили военную помощь Украине в 500 миллионов евро: блокировка все еще не снята

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В Амстердаме запретили строить новые отели, чтобы ограничить чрезмерный туризм

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Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  360651 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  283088 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  331502 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  369716 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  472144 просмотра

В Латвии вернулась зима: из-за снегопада на дорогах затруднено движение

Сильные снегопады и метели вызвали сложные условия проезда на основных автомагистралях по всей Латвии: на дорогах образовался снежный покров и используются противоскользящие материалы.

Новости Мира •   •  1314 просмотра
В Латвии вернулась зима: из-за снегопада на дорогах затруднено движение

Правоохранители в 2023 году изъяли около 5500 единиц огнестрельного оружия - Клименко

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в 2023 году правоохранители изъяли у граждан около 5500 единиц огнестрельного оружия и 2 миллиона патронов.

Криминал и ЧП •   •  1594 просмотра
Правоохранители в 2023 году изъяли около 5500 единиц огнестрельного оружия - Клименко

В Винницкой области прощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого расстреляли нападавшие

20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб во время нападения в Винницкой области. Его похороны состоялись 22 апреля, в Бершади объявлен день траура.

Общество •   •  5950 просмотра
В Винницкой области прощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого расстреляли нападавшие

Министры ЕС обсудили военную помощь Украине в 500 миллионов евро: блокировка все еще не снята

Министры ЕС обсудили, но не смогли утвердить транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.

политика •   •  6113 просмотра
Министры ЕС обсудили военную помощь Украине в 500 миллионов евро: блокировка все еще не снята

В Амстердаме запретили строить новые отели, чтобы ограничить чрезмерный туризм

Амстердам запретил строительство новых отелей для борьбы с чрезмерным туризмом, позволяя строить новые отели только тогда, когда уже существующий закрывается, не увеличивая при этом общее количество мест в городе.

Новости Мира •   •  5331 просмотра
В Амстердаме запретили строить новые отели, чтобы ограничить чрезмерный туризм

Безуглая передумала выходить из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Марьяна Безуглая решила остаться во фракции "Слуга народа", чтобы не подвести Президента в трудные времена.

политика •   •  5752 просмотра
Безуглая передумала выходить из фракции "Слуга народа"

Норвегия выделит миллиарды на новые системы ПВО для Украины - премьер

Норвегия выделит миллиарды на новые системы противовоздушной обороны для Украины из-за насущной потребности в помощи против российских ракетных и беспилотных атак.

Война •   •  6732 просмотра
Норвегия выделит миллиарды на новые системы ПВО для Украины - премьер

Впервые в истории: в день халвинга BTC доходы от майнинга Bitcoin превысили отметку в 100 млн долларов

Майнеры биткойна заработали рекордный дневной доход в размере $107,7 млн 20 апреля, в день последнего события, связанного с халвингом биткойна, благодаря высоким комиссиям за транзакции, которые платили пользователи, стремившиеся стать частью исторического блока.

Экономика •   •  5275 просмотра
Впервые в истории: в день халвинга BTC доходы от майнинга Bitcoin превысили отметку в 100 млн долларов

Глава Минцифры анонсировал возможность заключения браков по видеосвязи в "Дії" в ближайшее время

Министр цифровой трансформации Украины объявил, что вскоре в приложении "Дія" появится возможность жениться через видео. Документы будут заверяться цифровой подписью.

Общество •   •  6467 просмотра
Глава Минцифры анонсировал возможность заключения браков по видеосвязи в "Дії" в ближайшее время

В беларуси "вагнеровцы" обучают местных курсантов стрельбе из автомата - Центр сопротивления

В беларуси остатки ЧВК "вагнера" проводили стрелковые тренировки для местных курсантов на военном полигоне "Борщевка", обучая курсантов военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета стрельбе из АК-74.

Новости Мира •   •  5781 просмотра
В беларуси "вагнеровцы" обучают местных курсантов стрельбе из автомата - Центр сопротивления