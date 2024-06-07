В Латвии теперь жестче будут наказывать за умышленное уклонение от мобилизации

Сейм Латвии 6 июня принял в окончательном чтении поправки к закону, которые, в частности, ужесточают уголовное наказание за умышленное уклонение от мобилизации, сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу Сейма, передает УНН.

Детали

Умышленное уклонение от мобилизации лица, подлежащего под нее будут наказывать лишением свободы сроком до одного года, а уклонение военнослужащего запаса, резервиста или земессарга(бойца Земессардзе, добровольческих отрядов, выполняющих функции Национальной гвардии) - лишением свободы сроком до трех лет.

В настоящее время закон предусматривает следующие наказания: краткосрочное тюремное заключение, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Также документ ужесточает наказание за другие виды провинностей. Предусмотрено, что использование чужой идентичности, если это наносит значительный ущерб государству, самоуправлению или лицу, чья идентичность была использована, или если она совершена через месть, корысть или шантаж, наказывается лишением свободы на срок до одного года, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

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Если преступление совершено при сдаче экзамена на знание латинского языка или других знаний, предусмотренных законом о гражданстве, для приобретения гражданства Латвии, вместо одного года будет назначаться лишение свободы сроком до двух лет.

Депутаты также решили отменить возможность назначения общественных работ в качестве наказания за вождение в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения. Также общественные работы не будут назначать за отказ пройти тест на наркотики или за оставление места ДТП.

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