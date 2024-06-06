Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС
Киев • УНН
В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий забронировать 100% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям от мобилизации в связи с их важной ролью в спасательных операциях и расчистке завалов после российских атак.
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает предоставить бронь от мобилизации 100% работников ГСЧС, передает УНН.
"100% работников ГСЧС должны получить бронь от мобилизации. Подал соответствующий законопроект №11323 в Верховную Раду", - сообщил Гончаренко в Telegram.
По словам нардепа, требования четкие - спасатели, которые ежедневно и каждую ночь спасают украинцев и разбирают завалы после атак россиян, должны иметь бронь от мобилизации.
Напомним
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет Министров Украины принял постановление, которым предусматривает бронирование части работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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