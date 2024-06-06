Раді пропонують надати бронь від мобілізації 100% співробітників ДСНС
Київ • УНН
У парламенті України зареєстрований законопроект, що пропонує забронювати 100% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій від мобілізації у зв'язку з їх важливою роллю в рятувальних операціях і розчищенні завалів після російських атак.
У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який пропонує надати бронь від мобілізації 100% працівників ДСНС, передає УНН.
"100% працівників ДСНС повинні отримати бронь від мобілізації. Подав відповідний законопроєкт №11323 до Верховної Ради", - повідомив Гончаренко у Telegram.
За словами нардепа, вимоги чіткі - рятувальники, які щодня та щоночі рятують українців та розбирають завали після атак росіян, повинні мати бронь від мобілізації.
Нагадаємо
Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою передбачає бронювання частини працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.