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У Латвії тепер жорсткіше каратимуть за умисне ухилення від мобілізації

У Латвії тепер жорсткіше каратимуть за умисне ухилення від мобілізації

Київ • УНН

 • 17271 перегляди

Латвія посилює покарання за умисне ухилення від мобілізації, передбачаючи позбавлення волі на строк до 3 років.

Сейм Латвії 6 червня ухвалив в остаточному читанні поправки до закону, які, зокрема, посилюють кримінальне покарання за умисне ухилення від мобілізації, повідомляє Delfi з посиланням на пресслужбу Сейму, передає УНН.

Деталі

Умисне ухилення від мобілізації особи, яка підлягає під неї каратимуть позбавленням волі строком до одного року, а ухилення військовослужбовця запасу, резервіста або земессарга(бійця Земессардзе, добровольчих загонів, які виконують функції національної гвардії)  - позбавленням волі строком до трьох років.

 Нині закон передбачає такі покарання: короткострокове тюремне ув'язнення, пробаційний нагляд, громадські роботи або штраф.

Також документ посилює покарання за інші види провин. Передбачено, що використання чужої ідентичності, якщо це завдає значної шкоди державі, самоврядуванню або особі, чию ідентичність було використано, або якщо його скоєно через помсту, корисливість чи шантаж, карається позбавленням волі на строк до одного року, тимчасовим позбавленням волі, примусовими роботами або штрафом.

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Якщо злочин скоєно під час складання іспиту на знання латиської мови або інших знань, передбачених законом про громадянство, для набуття громадянства Латвії, замість одного року призначатиметься позбавлення волі строком до двох років.

Депутати також вирішили скасувати можливість призначення громадських робіт як покарання за водіння в стані алкогольного, наркотичного, психотропного, токсичного чи іншого сп'яніння. Також громадські роботи не призначатимуть за відмову пройти тест на наркотики або за залишення місця ДТП.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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