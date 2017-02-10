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В.Лапа: инструкция по борьбе с АЧС сегодня требует сжигания здоровых свиней

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Украине инструкция борьбы с АЧС существенно устарела, она требует сжигать здоровых из трехкилометровой зоны, в других странах мира он такой практики отказываются. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН.

В.Лапа: инструкция по борьбе с АЧС сегодня требует сжигания здоровых свиней

"Существенно устарела инструкция по борьбе с АЧС, она заставляет сжигать не только больных свиней из очага заболевания, но и здоровых из трехкилометровой зоны. Объяснить людям, почему изымают свиней, крайне непросто, собственно как и обосновать расходы местных бюджетов", - сказал В.Лапа.

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Кроме того, он отметил, что в других странах мира внедрены эффективные методы борьбы.

"Пример Польши, к сожалению, тоже имеет опыт борьбы с этим заболеванием, указывает на то, что более эффективным является клинический осмотр, лабораторные исследования, то есть 100-процентная гарантия отсутствия заболевания, и направление на переработку здоровых свиней. Соответствующие изменения уже отработаны Министерствами, остается только согласование Государственной регуляторной службы", - добавил В.Лапа.

Напомним, 30 января, около двух тысяч свиней умертвили из-за АЧС в Кировоградской области.

По итогам прошлого года, только по официальным данным, было уничтожено более 26 тыс. свиней.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.

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