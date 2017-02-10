В.Лапа: інструкція по боротьбі із АЧС сьогодні вимагає спалення здорових свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Україні інструкція боротьби з АЧС суттєво застаріла, вона вимагає спалювати здорових із трьохкілометрової зони, в інших країнах світу він такої практики відмовляються. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН.
“Суттєво застаріла інструкція по боротьбі із АЧС, вона змушує спалювати не тільки хворих свиней із осередку захворювання, але і здорових із трьохкілометрової зони. Пояснити людям, чому вилучають свиней, вкрай непросто, власне як і обґрунтувати витрати місцевих бюджетів”, — сказав В.Лапа.
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Окрім того, він зазначив, що в інших країнах світу впроваджені ефективніші методи боротьби.
“Приклад Польщі,яка на жаль, теж має досвід боротьби із цим захворюванням, вказує на те,що більш ефективним є клінічний огляд, лабораторні дослідження, тобто 100-відсоткова гарантія відсутності захворювання, і направлення на переробку здорових свиней. Відповідні зміни вже відпрацьовані Міністерствами, залишається лише погодження Державної регуляторної служби”, — додав В.Лапа.
Нагадаємо, 30 січня, близько двох тисяч свиней умертвили через АЧС на Кіровоградщині.
За підсумками минулого року, лише згідно офіційних даних, було знищено більше 26 тис. свиней.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.