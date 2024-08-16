В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

В ходе операции в курской области Вооруженные силы Украины могли взять в плен около 2000 российских военных. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

По данным издания, украинские войска во время операции в курской области взяли в плен российских солдат, чтобы использовать их для обмена на своих гражданских.

В частности, один украинский полковник сообщил The Independent, что в плен попало до 2000 российских солдат. Это не точные данные, однако о большом количестве пленных россиян в курской области свидетельствуют фото и видео.

Отмечается, что это крупнейшая иностранная военная операция на территории рф со времен Второй мировой войны. И несмотря на заявления официальных лиц в москве о том, что ситуация стабилизировалась, видеоматериалы распространяемые в социальных сетях, свидетельствуют о дальнейшем продвижении украинских войск.

По информации издания, в операции приняли участие около 8000 военных Сил обороны Украины - и еще тысячи были готовы вступить в бой.

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