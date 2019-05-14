В КСУ подтвердили отмену визита председателя суда в США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Конституционном суде Украины сообщили, что председатель суда Станислав Шевчук так и не осуществил запланированный им визит в США в период с 19 по 21 марта, сообщает УНН со ссылкой на информацию КСУ.
В суде уточнили, что готовились к этому визиту и даже направляли соответствующее письмо в Министерство иностранных дел.
"11 марта 2019 года Секретариатом Конституционного Суда Украины было направлено письмо в Министерство иностранных дел Украины относительно указанного визита. В то же время, по поручению председателя Конституционного Суда Украины визит был перенесен", - сообщили в суде.
На данный момент никаких визитов Шевчука в США не запланировано, добавили в КСУ.
Напомним, причиной отмены визита Шевчука в США мог стать отказ в предоставлении ему американской визы, о чем сообщал УНН.
А вот что стало причиной отказа предоставления ему визы в США - достоверно неизвестно. Среди главных версий: отмена статьи о незаконном обогащении чиновников, политизация работы КСУ и допущения им грубых нарушений законодательства, тесная связь с братом Рулавом Оддом (Денисом Шевчуком) - заподозренного в присвоении государственных средств.
17 апреля Комиссия КСУ по вопросам регламента и этики утвердила заключение о наличии оснований для освобождения Шевчука с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с "совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Конституционный суд Украины".