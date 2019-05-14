У КСУ підтвердили скасування візиту голови суду до США

У суді уточнили, що готувалися до цього візиту і навіть направляли відповідного листа до Міністерства закордонних справ.

“11 березня 2019 року Секретаріатом Конституційного Суду України було направлено листа до Міністерства закордонних справ України щодо зазначеного візиту. Водночас, за дорученням голови Конституційного Суду України візит було перенесено”, — повідомили в суді.

На даний момент жодних візитів Шевчука до США не заплановано, додали в КСУ.

Нагадаємо, причиною скасування візиту Шевчука до США могла стати відмова у наданні йому американської візи, про що повідомляв УНН.

А от що стало причиною відмови надання йому візи до США — достовірно невідомо. Серед головних версій: скасування статті про незаконне збагачення чиновників, політизація роботи КСУ та допущення ним грубих порушень законодавства, тісний зв’язок з братом Рулавом Одд (Денисом Шевчуком) — запідозреного у привласненні державних коштів.

17 квітня Комісія КСУ з питань регламенту та етики затвердила висновок про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з “вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і систематичним нехтуванням своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України”.