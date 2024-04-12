В Криворожье из-за падения обломков сбитой ракеты повреждены 15 жилых домов - ОВА

В Криворожье обломками вражеской ракеты повреждены 15 частных домов, автомобиль и электросеть. Последствия разрушений после сбития снаряда уточнил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

По уточненной информации, из-за падения обломков ракеты на Криворожье повреждены 15 частных домов, авто, электросеть. Пожар спасатели потушили. - сообщил Лысак.

Детали

Также глава ОВА сообщил, что в течение дня неспокойно было и в Никополе. Агрессор бил по городу из тяжелой артиллерии, а также нанес 7 ударов дронами различных модификаций.

Из-за этих атак в Никополе повреждены двухэтажка, 8 частных домов. Избиты 5 магазинов, религиозное учреждение, инфраструктурный объект, офисное здание, библиотека.

Также уничтожена одна хозяйственная постройка, и еще одна - изуродована. Есть повреждения линии электропередач и газопровода.

Атака рф повредила объект критической инфраструктуры и частные дома в Днепропетровской области

Напомним

Ранее УНН писал с ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергей Лысака, о том, что украинские военные сбили вражескую ракету над Криворожьем. Сообщалось, что из-за падения обломков пострадала 28-летняя женщина.