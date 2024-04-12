В Криворожье из-за падения обломков сбитой ракеты повреждены 15 жилых домов - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
  •  103496 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  108289 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  110273 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  136240 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123201 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135582 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160986 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139594 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134281 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117710 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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11 апреля 2024, 05:00  •  208064 просмотра
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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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В Криворожье из-за падения обломков сбитой ракеты повреждены 15 жилых домов - ОВА

В Кривом Роге обломками вражеских ракет повреждены 15 частных домов, автомобиль и электросеть, а в Никополе в результате российских обстрелов повреждены: двухэтажный дом, 8 частных домов, 5 магазинов, религиозное учреждение, объект инфраструктуры, административное здание, библиотека, хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.

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В Криворожье из-за падения обломков сбитой ракеты повреждены 15 жилых домов - ОВА

Защита от "шахедов" есть почти на всех подстанциях Укрэнерго - Кубраков

Украина построила второй уровень защиты от "шахедов" почти на всех 22 подстанциях "Укрэнерго", но для полной защиты от ракет и других мощных средств поражения все еще нужен третий уровень полного укрытия.

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Защита от "шахедов" есть почти на всех подстанциях Укрэнерго - Кубраков

OpenAI делает ChatGPT "более прямым, менее многословным"

OpenAI выпустила обновленную версию GPT-4 Turbo, улучшив правописание, математику, логическое мышление, кодирование.

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OpenAI делает ChatGPT "более прямым, менее многословным"

Китай продолжает развитие системы спутниковой связи, доступной для всех жителей страны

Китай запустил систему спутниковой связи под названием Tiantong, которая позволяет смартфонам напрямую подключаться к спутникам, обеспечивая доступ к связи в районах без сотового покрытия, решая проблему перебоев со связью во время стихийных бедствий.

Новости Мира •   •  4452 просмотра
Китай продолжает развитие системы спутниковой связи, доступной для всех жителей страны

Донецкая область: россияне обстреляли Нью-Йорк, есть жертвы

В результате российского обстрела погибла женщина и ранен мужчина в городе Нью-Йорк Донецкой области.

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Донецкая область: россияне обстреляли Нью-Йорк, есть жертвы

Украине важно активизировать сотрудничество с партнерами по децентрализации энергосистемы - Шмыгаль

Правительство работает по трем направлениям для решения энергетических проблем: быстрый ремонт и восстановление объектов, децентрализация энергетической системы за счет малых когенерационных установок и сотрудничества с партнерами, а также усиление противовоздушной обороны критически важной инфраструктуры.

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Украине важно активизировать сотрудничество с партнерами по децентрализации энергосистемы - Шмыгаль

Нафтогаз готов выкупить весь газ, предложенный частными добытчиками

Группа Нафтогаз готова купить весь объем газа, который украинские частные производители предложат рынку в 2024 году, чтобы поддержать общеукраинскую добычу в условиях войны.

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Нафтогаз готов выкупить весь газ, предложенный частными добытчиками

Предпринимателей Харьковщины освободят от уплаты некоторых налогов: что известно

Кабинет министров Украины решил снизить налоги для предприятий, работающих в Харьковской области, чтобы поддержать экономический потенциал и создание рабочих мест во время войны с россией.

Экономика •   •  6287 просмотра
Предпринимателей Харьковщины освободят от уплаты некоторых налогов: что известно

Какие профессии имеют высокий процент занятости, а какие отстают - рейтинг МОН

Согласно мониторингу МОН, самый высокий уровень трудоустройства в области права и публичного управления, а самый низкий - в сферах инженерии программного обеспечения и морского транспорта.

Общество •   •  6763 просмотра
Какие профессии имеют высокий процент занятости, а какие отстают - рейтинг МОН

Зеленский призвал уже сейчас начинать готовиться к следующему отопительному сезону

Президент Зеленский призвал все уровни власти в Украине уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону, отметив необходимость скоординированного ответа на российские атаки на энергетическую систему и важность развития децентрализованной генерации.

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Зеленский призвал уже сейчас начинать готовиться к следующему отопительному сезону