В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона на объекте энергетики вспыхнул пожар, в городе точечные отключения - Вилкул

В результате падения обломков сбитого дрона в Кривом Роге на объекте энергетики вспыхнул пожар, который удалось локализовать. В городе до трех часов ночи были отключения электроэнергии в части города. Сейчас в городе только точечные отключения некоторых объектов. Об этом сообщил в пятницу председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

Детали

"Враг снова атаковал Украину, в том числе и нашу область, ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". В небе над Криворожьем было сбито 4 БпЛА. К сожалению, в результате падения обломков сбитого дрона на объекте энергетики города вспыхнул пожар. Его удалось локализовать. Вследствие этой вражеской атаки были отключения электроэнергии в части города, но до 03.00 энергоснабжение было восстановлено. Сейчас есть только точечные отключения некоторых объектов. Энергетики и все соответствующие службы продолжают восстановительные работы. Главное - без потерь", - сообщил Вилкул.

Он отметил, что в Криворожском районе обстрелов из артиллерии и РСЗО не было, но в Никопольском районе враг атаковал дронами-камикадзе Мировскую громаду, в результате чего повреждены два частных дома. Без потерь.

Напомним

В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье в Днепропетровской области на объекте энергетики вспыхнул пожар.