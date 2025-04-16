В Кривом Роге умер 23-летний парень, раненый во время ракетной атаки рф

В больнице скончался 23-летний парень, пострадавший во время ракетного удара рф по Кривому Рогу в начале апреля, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Трагическая новость... В больнице скончался 23-летний парень, получивший ранения во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля. Искренние соболезнования родным. Всего из-за того удара погибли 20 человек - написал Лысак.

Детали

По данным прокуратуры, вечером 4 апреля военные рф осуществили ракетную атаку на Кривой Рог. Сразу было известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Впоследствии стало известно, что количество погибших в результате ракетной атаки рф возросло, среди них - 9 детей. Была повреждена жилищная инфраструктура.

Также на город тогда врагом была совершена "шахедная" атака. Как сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул 9 апреля, 19 человек были убиты ракетой "Искандер" с кассетным зарядом, еще одна женщина была убита "шахедом" в то время, когда спасали тех, кто пострадал от ракетного удара.

Таким образом, по данным Вилкула, до 21 возросло количество жертв российского террористического ракетного и "шахедного" ударов 4 апреля. По его словам, молодой парень умер от многочисленных травм ночью в больнице, несмотря на все усилия врачей, которые почти 12 суток боролись за его жизнь. "В больницах находится 15 раненых в результате удара, в тяжелом состоянии трое, из них 1 ребенок. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - указал Вилкул 16 марта в Telegram.

Дополнение

Двумя днями ранее, вечером 2 апреля, военные рф также совершили ракетную атаку на Кривой Рог. Тогда сразу было известно о 4 погибших. Была повреждена инфраструктура.