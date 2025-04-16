В Кривом Роге умер 23-летний парень, раненый во время ракетной атаки рф

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 18225 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 79185 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 42344 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 47696 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 54651 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 97332 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 88687 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35699 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60746 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109874 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
48%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 96629 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 57497 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 32552 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 26642 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 15068 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 79185 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 97258 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 97332 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 88687 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 187046 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 57942 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 30869 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 31808 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 32989 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 35201 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В Кривом Роге умер 23-летний парень, раненый во время ракетной атаки рф

Киев • УНН

 • 5082 просмотра

В больнице скончался 23-летний парень, пострадавший во время ракетного удара по Кривому Рогу в начале апреля. Общее количество погибших в результате атаки возросло до 20 человек.

В Кривом Роге умер 23-летний парень, раненый во время ракетной атаки рф

В больнице скончался 23-летний парень, пострадавший во время ракетного удара рф по Кривому Рогу в начале апреля, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Трагическая новость... В больнице скончался 23-летний парень, получивший ранения во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля. Искренние соболезнования родным. Всего из-за того удара погибли 20 человек

- написал Лысак.

Детали

По данным прокуратуры, вечером 4 апреля военные рф осуществили ракетную атаку на Кривой Рог. Сразу было известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Впоследствии стало известно, что количество погибших в результате ракетной атаки рф возросло, среди них - 9 детей. Была повреждена жилищная инфраструктура.

Также на город тогда врагом была совершена "шахедная" атака. Как сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул 9 апреля, 19 человек были убиты ракетой "Искандер" с кассетным зарядом, еще одна женщина была убита "шахедом" в то время, когда спасали тех, кто пострадал от ракетного удара.

Таким образом, по данным Вилкула, до 21 возросло количество жертв российского террористического ракетного и "шахедного" ударов 4 апреля. По его словам, молодой парень умер от многочисленных травм ночью в больнице, несмотря на все усилия врачей, которые почти 12 суток боролись за его жизнь. "В больницах находится 15 раненых в результате удара, в тяжелом состоянии трое, из них 1 ребенок. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - указал Вилкул 16 марта в Telegram.

Дополнение

Двумя днями ранее, вечером 2 апреля, военные рф также совершили ракетную атаку на Кривой Рог. Тогда сразу было известно о 4 погибших. Была повреждена инфраструктура.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Кривой Рог
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40