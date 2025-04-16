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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

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У Кривому Розі помер 23-річний хлопець, поранений під час ракетної атаки рф

Київ • УНН

 • 5456 перегляди

У лікарні помер 23-річний хлопець, який постраждав під час ракетного удару по Кривому Рогу на початку квітня. Загальна кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 20 осіб.

У Кривому Розі помер 23-річний хлопець, поранений під час ракетної атаки рф

У лікарні помер 23-річний хлопець, який постраждав під час ракетного удару рф по Кривому Рогу на початку квітня, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Трагічна новина... У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня. Найщиріші співчуття рідним. Загалом через той удар загинули 20 людей

- написав Лисак.

Деталі

За даними прокуратури, увечері 4 квітня військові рф здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг. Відразу було відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетної атаки рф зросла, серед них - 9 дітей. Було пошкоджено житлову інфраструктуру.

Також на місто тоді ворогом було вчинено "шахедну" атаку. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул 9 квітня, 19 людей були вбиті ракетою "Іскандер" з касетним зарядом, ще одна жінка була вбита "шахедом" у той час, коли рятували тих, хто постраждав від ракетного удару.

Тож, за даними Вілкула, до 21 зросла кількість жертв російського терористичного ракетного і "шахедного" ударів 4 квітня. З його слів, молодий хлопець помер від численних травм уночі у лікарні, попри всі зусилля лікарів, які майже 12 діб виборювали його життя. "У лікарнях перебуває 15 поранених внаслідок удару, у тяжкому стані троє, з них 1 дитина. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - вказав Вілкул 16 березня у Telegram.

Доповнення

Двома днями раніше, вечері 2 квітня, військові рф також здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг. Тоді відразу було відомо про 4 загиблих людей. Було пошкоджено інфраструктуру.

Юлія Шрамко

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