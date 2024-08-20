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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге местного жителя покусали пчелы, мужчина умер - СМИ

В Кривом Роге местного жителя покусали пчелы, мужчина умер - СМИ

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 11:45  •  7060 просмотра

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45-летний мужчина с тяжелым заболеванием умер в парке Кривого Рога. Это произошло после после после укусов пчел. Полиция выясняет обстоятельства смерти, которая произошла 20 августа в Центрально-Городском районе города.

В Кривом Роге в Днепропетровской области местного жителя покусали пчелы. Тело 45-летнего мужчины нашли в парке в Центрально-Городском районе города. Это в комментарии "Суспільне" подтвердили медики экстренной службы, пишет УНН.

Детали

По словам врачей, мужчина имел тяжелое заболевание. К тому же, во время работы, его вероятно покусали насекомые.

Как отмечают в полиции Кривого Рога, сообщение об обнаруженном теле мужчины поступило 20 августа.

"Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что умершим оказался 45-летний мужчина. Сейчас все обстоятельства смерти выясняют", - сказала пресс-секретарь полиции.

На Одещині судитимуть чоловіка, якого покусав рій бджіл при спробі викрасти вулики5 апреля 2023, 17:24 • 5076684 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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