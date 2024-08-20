В Кривом Роге местного жителя покусали пчелы, мужчина умер - СМИ
Киев • УНН
45-летний мужчина с тяжелым заболеванием умер в парке Кривого Рога. Это произошло после после после укусов пчел. Полиция выясняет обстоятельства смерти, которая произошла 20 августа в Центрально-Городском районе города.
В Кривом Роге в Днепропетровской области местного жителя покусали пчелы. Тело 45-летнего мужчины нашли в парке в Центрально-Городском районе города. Это в комментарии "Суспільне" подтвердили медики экстренной службы, пишет УНН.
Детали
По словам врачей, мужчина имел тяжелое заболевание. К тому же, во время работы, его вероятно покусали насекомые.
Как отмечают в полиции Кривого Рога, сообщение об обнаруженном теле мужчины поступило 20 августа.
"Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что умершим оказался 45-летний мужчина. Сейчас все обстоятельства смерти выясняют", - сказала пресс-секретарь полиции.
На Одещині судитимуть чоловіка, якого покусав рій бджіл при спробі викрасти вулики5 апреля 2023, 17:24 • 5076684 просмотра