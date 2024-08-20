В Кривом Роге местного жителя покусали пчелы, мужчина умер - СМИ

В Кривом Роге в Днепропетровской области местного жителя покусали пчелы. Тело 45-летнего мужчины нашли в парке в Центрально-Городском районе города. Это в комментарии "Суспільне" подтвердили медики экстренной службы, пишет УНН.

Детали

По словам врачей, мужчина имел тяжелое заболевание. К тому же, во время работы, его вероятно покусали насекомые.

Как отмечают в полиции Кривого Рога, сообщение об обнаруженном теле мужчины поступило 20 августа.

"Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что умершим оказался 45-летний мужчина. Сейчас все обстоятельства смерти выясняют", - сказала пресс-секретарь полиции.

На Одещині судитимуть чоловіка, якого покусав рій бджіл при спробі викрасти вулики