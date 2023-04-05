В Одесской области будут судить мужчину, которого покусал рой пчел при попытке похитить ульи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Одесской области в суд передали дело в отношении 27-летнего мужчины, которого покусал рой пчел, когда он пытался обокрасть пасеку 70-летнего пенсионера, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Детали
Инцидент произошел в конце января в селе Корытное.
70-летний житель Балты сообщил полицейским, что неизвестные лица пытались похитить три пчелиных улья из его дачного дома, но по неизвестным причинам бросили их.
Полицейские установили, что к совершению кражи причастен безработный местный житель. На допросе он рассказал следователю, что проник на территорию пасеки вместе со своим семилетним братом и намеревался похитить три улья вместе с пчелиными семьями.
Однако довести кражу до конца не смог, так как был покусан роем пчел из улья, который неожиданно перевернулся.
«Обвинительный акт по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины правоохранители направили в суд», - сообщили в полиции.
Максимальное наказание, предусмотренное за эти правонарушения, – лишение свободы на срок до 10 лет.
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