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В Одесской области будут судить мужчину, которого покусал рой пчел при попытке похитить ульи

В Одесской области будут судить мужчину, которого покусал рой пчел при попытке похитить ульи

Киев • УНН

 • 5076746 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Одесской области в суд передали дело в отношении 27-летнего мужчины, которого покусал рой пчел, когда он пытался обокрасть пасеку 70-летнего пенсионера, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Детали

Инцидент произошел в конце января в селе Корытное. 

70-летний житель Балты сообщил полицейским, что неизвестные лица пытались похитить три пчелиных улья из его дачного дома, но по неизвестным причинам бросили их.

Полицейские установили, что к совершению кражи причастен безработный местный житель. На допросе он рассказал следователю, что проник на территорию пасеки вместе со своим семилетним братом и намеревался похитить три улья вместе с пчелиными семьями.

Однако довести кражу до конца не смог, так как был покусан роем пчел из улья, который неожиданно перевернулся.

«Обвинительный акт по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины правоохранители направили в суд», - сообщили в полиции.

Максимальное наказание, предусмотренное за эти правонарушения, – лишение свободы на срок до 10 лет.

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