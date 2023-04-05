На Одещині судитимуть чоловіка, якого покусав рій бджіл при спробі викрасти вулики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Одещині до суду передали справу стосовно 27-річного чоловіка, якого покусав рій бджіл, коли він намагався обікрасти пасіку 70-річного пенсіонера, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.
Деталі
Інцидент стався наприкінці січня в селі Коритне.
70-річний житель Балти повідомив поліцейським, що невідомі особи намагалися викрасти три бджолині вулики з його дачного будинку, але з невідомих причин покинули їх.
Поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний безробітний місцевий житель. На допиті він розповів слідчому, що проник на територію пасіки разом зі своїм семирічним братом і мав намір викрасти три вулики разом із бджолиними сім’ями.
Однак довести крадіжку до кінця не зміг, бо був покусаний роєм бджіл з вулика, який несподівано перекинувся.
«Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду», - повідомили у поліції.
Максимальне покарання, яке передбачене за ці правопорушення, – позбавлення волі на строк до 10 років.
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