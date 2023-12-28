В Крыму раздавались взрывы, в РФ заявили о двух сбитых украинских дронах

Средства противовоздушной обороны России сбили два украинские дроны самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает УНН.

Детали

Традиционно в нападении Россия обвинила Украину.

"В течение прошлой ночи пресечены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым написали в российском ведомстве.

В Крыму довольно большое количество вражеских средств ПВО различных типов - Игнат