В Крыму раздавались взрывы, в РФ заявили о двух сбитых украинских дронах
Минобороны РФ заявило о сбитых двух украинских дронах в Крыму.
Международный день кино, День "позвони другу". Что еще можно отметить 28 декабря
Международный день кино отмечается по случаю первого коммерческого показа фильма братьями Люмьер в 1895 году. В Украине первый кинотеатр открылся в Киеве в 1897 году.
Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине
На временно оккупированные территории Луганщины захватчики начали свозить представителей "малых народов".
В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку
Самолет Ан-24 с 34 людьми на борту благополучно приземлился на замерзшую реку в Якутии; никто не пострадал, ведется расследование.
"Давайте молиться за мученическую Украину", - Папа Франциск
Папа Римский упомянул Украину только в большой рождественской речи. Переходя от событий двухтысячелетней давности, когда родился Иисус, понтифик назвал "маленькими Иисусами" современных детей, чье детство было разрушено войной.
В Конго сильные ливни вызвали наводнение и оползни: погибли около 40 человек
Наводнение и оползни в Конго унесли 40 жизней.
Австрия согласилась на воздушный и морской "Шенген" для Румынии и Болгарии
Австрия согласилась на постепенное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.
В Сеуле начались учения по предотвращению внезапного нападения КНДР
Сеул проводит учения для предотвращения внезапного нападения КНДР, обучаясь на примере удара ХАМАС по Израилю. В учениях приняли участие более 1000 военнослужащих.
Пражский стрелок признался в других убийствах
Давид Козак, стрелок из пражского университета, также признался в более ранних убийствах, в том числе мужчины и его дочери в парке Клановицкого.
Умер бывший президент Еврокомиссии Жак Делор в возрасте 98 лет
Жак Делор, ключевой архитектор современного ЕС и экс-президент Европейской комиссии, умер на 98-м году жизни. Он сыграл ключевую роль в создании единого рынка и заложил основу для евро.