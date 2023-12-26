В Крыму довольно большое количество вражеских средств ПВО различных типов - Игнат

Другие корабли могли также страдать от последствий атаки на "Новочеркасск" в Феодосии - Гуменюк

Представитель Минобороны Украины предполагает, что другие корабли, кроме "Новочеркасска", могут были повреждены после мощной детонации в Феодосии. Подтвержденной информации пока нет.