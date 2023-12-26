В Крыму довольно большое количество вражеских средств ПВО различных типов - Игнат
Киев • УНН
Крым сильно укреплен различными средствами вражеской противовоздушной обороны, но детальная разведка позволяет украинским войскам осуществлять успешные удары по полуострову.
В Крыму оккупанты разместили большое количество противовоздушной обороны различных типов, но и это не мешает Силам обороны наносить удары по полуострову, сказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
ПВО есть. В Крыму достаточно большое количество средств противовоздушной обороны различных типов: малого, среднего и большого радиуса действия. Но спецоперации, которые проводят Силы обороны, детально разведывают данные, детально просчитывая силы и средства противника. Учитывая силы и средства противника, особенно противовоздушной обороны, принимается решение о времени, месте проведения удара
Он добавил, что соответственно наши пилоты применяют определенные тактические приемы для того, чтобы максимальное количество ракет достигли своих целей.
Напомним,
В Воздушных силах ВСУ опровергли заявление минобороны россии о якобы уничтожении двух украинских самолетов Су-24 во время атаки на Феодосию в оккупированном Крыму, в результате которой был поражен российский большой десантный корабль "Новочеркасск".
В Крыму довольно большое количество вражеских средств ПВО различных типов - Игнат
Крым сильно укреплен различными средствами вражеской противовоздушной обороны, но детальная разведка позволяет украинским войскам осуществлять успешные удары по полуострову.
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