В Крыму ракета упала на жилой дом: оккупанты молчат об инциденте
Киев • УНН
В оккупированном Крыму в селе Скворцово упала ракета, которую запустили из Симферопольского района. Российские власти не комментируют инцидент, который произошел во время воздушной тревоги в южных областях Украины.
На территории оккупированного Крыма упала ракета и попала в дом. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", передает УНН.
Как отмечается, силы рф якобы "запустили ракету из Симферопольского района Крыма около 12:55. В то время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога".
"Крымский ветер" сообщает, что запущенная вражеская ракета упала в селе Скворцово Симферопольского района. российские оккупационные власти информацию не комментировали.
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