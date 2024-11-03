В Крыму ракета упала на жилой дом: оккупанты молчат об инциденте

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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 24204 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 117267 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 132992 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 134603 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 153593 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 161739 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 148946 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму ракета упала на жилой дом: оккупанты молчат об инциденте

В Крыму ракета упала на жилой дом: оккупанты молчат об инциденте

Киев  •  УНН

14:48 • 4187 просмотра

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В оккупированном Крыму в селе Скворцово упала ракета, которую запустили из Симферопольского района. Российские власти не комментируют инцидент, который произошел во время воздушной тревоги в южных областях Украины.

На территории оккупированного Крыма упала ракета и попала в дом. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Как отмечается, силы рф якобы "запустили ракету из Симферопольского района Крыма около 12:55. В то время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога".

"Крымский ветер" сообщает, что запущенная вражеская ракета упала в селе Скворцово Симферопольского района. российские оккупационные власти информацию не комментировали.

Террористы «национализировали» имущество в Крыму на 4,5 млрд рублей: что известно3 ноября 2024, 01:35 • 101002 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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