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В Крыму прогремел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолет

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 11:24  •  22427 просмотра

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В Красногвардейском районе оккупированного Крыма прогремел мощный взрыв, после чего в воздухе появился российский вертолет.

В районе Красногвардейского  временно оккупированном Крыму сегодня прогремел мощный взрыв после чего россияне подняли в небо вертолет.  Об этом сообщает Telegram-канал "Крымскийи ветер", пишет УНН

В районе Красногвардейского раздался сильный взрыв. Сразу же вертолет пошел на облет

- говорится в сообщении "Крымского ветра".

Дополнение

Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области также сегодня утром прогремел взрыв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского заявляют, что в оккупированном Крыму похоронили более 600 российских военных

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
В Криму пролунав потужний вибух: росіяни підняли в небо вертоліт
A powerful explosion occurred in Crimea: Russians raised a helicopter into the sky
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