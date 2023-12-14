В Крыму прогремел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолет

В районе Красногвардейского временно оккупированном Крыму сегодня прогремел мощный взрыв после чего россияне подняли в небо вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымскийи ветер", пишет УНН.

В районе Красногвардейского раздался сильный взрыв. Сразу же вертолет пошел на облет

- говорится в сообщении "Крымского ветра".

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Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области также сегодня утром прогремел взрыв.

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