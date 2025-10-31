В Крыму оккупанты разбирают списанные авто из-за нехватки техники - АТЕШ

$42.080.01
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 12719 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 13573 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 40040 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 43241 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34212 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 67692 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 13127 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 28062 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 27086 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью30 октября, 23:29 • 14673 просмотра
Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде31 октября, 01:26 • 5318 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"31 октября, 02:35 • 18409 просмотра
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA02:45 • 3426 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 13539 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 49066 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 67692 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 62335 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 121238 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 111081 просмотра
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 16605 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 49154 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 54537 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 77383 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 80837 просмотра
9К720 Искандер

В Крыму оккупанты разбирают списанные авто из-за нехватки техники - АТЕШ

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Движение "АТЕШ" подтвердило, что оккупанты забирают списанные военные автомобили со склада в Гагаринском районе Севастополя. Эти машины используются как "доноры" для ремонта поврежденной техники ВС рф.

В Крыму оккупанты разбирают списанные авто из-за нехватки техники - АТЕШ

Российские военные в Севастополе начали массово разбирать списанные автомобили. Это делается для того, чтобы восстанавливать поврежденную технику. Такие моменты свидетельствуют о серьезных проблемах оккупантов с комплектующими. Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Как сообщают участники движения, благодаря работе агентов "АТЕШ" на местах и специалистов "Кибер АТЕШ" удалось подтвердить, что оккупанты активно забирают списанные военные автомобили и машины двойного назначения со склада хранения в Гагаринском районе города (координаты: 44.5234455, 33.4891989).

По данным партизан, анализ спутниковых снимков показал, что с начала апреля 2025 года с территории склада отбуксированы десятки списанных грузовиков, среди которых пожарные машины на базе ЗИЛ-131.

Эти автомобили транспортируются на авторемонтные базы, где они используются как "доноры" для ремонта поврежденной на поле боя техники. Это прямое свидетельство серьезных проблем с комплектующими для автомобилей ВС рф на южном направлении

- говорится в сообщении.

Всю собранную информацию о ремонтной базе партизаны уже передали Силам обороны Украины для принятия оперативных мер.

Агенты "АТЕШ" парализовали систему управления оккупантов у границы с Украиной19.10.25, 05:05 • 4724 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Техника
Война в Украине
Севастополь