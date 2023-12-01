В Крыму обнаружили еще одно произведение искусства, которое рф украла из Херсонского художественного музея
Херсонский художественный музей обнаружил очередную кражу россиянами: линогравюру Игоря Стаханова "Великому Кобзарю" 1964 года, незаконно вывезенную в Крым.
Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранен пожилой человек
71-летняя женщина получила ранения в собственном доме во время российского обстрела в Ивановке Херсонской области. Ее госпитализировали со взрывной травмой.
Украина рассчитывает, что Еврокомиссия представит план использования замороженных активов рф в декабре
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что в декабре Европейская комиссия предложит план использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
На Львовщине ГБР задержало таможенника, который брал взятки за оформление грузов под "гуманитарку"
На взятке за ускоренное оформление товаров как гуманитарной помощи был задержан чиновник Львовской таможни, которого задержали после того, как ГБР задокументировало факт коррупции по жалобе.
Правительство утвердило документы, которые будут способствовать функционированию Международного реестра убытков.
Кабинет министров Украины одобрил два документа для обеспечения эффективного функционирования Международного реестра убытков, который поможет регистрировать и возмещать убытки, причиненные россией, и будет базироваться в Нидерландах.
Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение на границе с Украиной - ГПСУ
Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить ограниченные разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения россии.
Госпогранслужба получила от Нидерландов полевые госпитали и машины медицинской эвакуации
Нидерланды предоставили Украине три модульных полевых госпиталя и шесть медицинских эвакуационных автомобилей для усиления медицинских возможностей Вооруженных сил Украины во время конфликта с россией. Оборудование имеет холодостойкие характеристики, 36 коек с активной вентиляцией и специальное подразделение медицинского персонала.
Парламентарии Украины и Дании встретились в Николаеве, где обсудили ситуацию с безопасностью
Во время рабочей поездки украинские и датские парламентарии ознакомились с разрушенными объектами в Николаеве.
Правительство назначило нового главу Госспецсвязи: им стал военный Юрий Мироненко
Новым председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины назначен военный Юрий Мироненко. Это произошло после увольнения предыдущего руководства из-за обвинений в хищении 62 миллионов гривен.
В заложниках у ХАМАС остаются 137 человек - СМИ
Израиль заявляет, что 137 заложников все еще удерживаются в секторе Газа. Представитель израильского правительства Эйлон Леви подробно описал данные по заложникам, отметив в частности, что среди них: 20 женщин и двое детей, а также 11 иностранных граждан.