В Крыму обнаружили еще одно произведение искусства, которое рф украла из Херсонского художественного музея

Херсонский Художественный Музей идентифицировал еще один экспонат, который россияне похитили и незаконно вывезли в Крым. Об этом музей сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

В пропагандистский сюжет, снятый оккупантским медиа в Центральном музее Тавриды попало украденное произведение харьковского художника. Речь идет о цветной линогравюре "Великому Кобзарю" (1964) Игоря Стаханова.

При этом в сообщении указано о том, что россияне вывозят именно украинские произведения искусства. "Загадочные и нелогичные эти россияне, своего идола Ленина не "спасли", не "эвакуировали", а вот нашего Шевченко зачем-то с собой прихватили ...", - говорится в сообщении.

Также на стоп-кадре из оккупантского сюжета присутствуют еще три произведения, идентифицированные ранее:

Анатолий Платонов (1927-2005). Чуфут-Кале. Бахчисарай. 1986. Холст, масло.

Ксения Стеценко (1959 г.р.). Пионы, маки, виноград. 1998. Картон, масло.

Иван Старенков (1955-2010). Терция. 1996. Холст, масло.

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