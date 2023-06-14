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Херсонський музей ідентифікував свої картини, які окупанти вивезли до Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка ідентифікував ще три картини зі своєї колекції, які російські загарбники незаконно вивезли до окупованого Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку музею у Facebook.

Херсонський музей ідентифікував свої картини, які окупанти вивезли до Криму

Цитата

«Ідентифікація вкрадених творів мистецтва триває. Знов звертаємось до світлини з Сімферополя, на яку потрапив список викрадених робіт. Нагадуємо: вона була зроблена 1 квітня 2023 року при підписанні так званого «договору» про зберігання вкрадених творів в Центральному музеї Тавриди», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що в музеї за списком вирахували ще кілька робіт, які зараз стовідсотково незаконно перебувають в окупованому Криму:

• Іван Гопкало (1894-1984). Парк. 1959. Папір, олівець.
• Михайло Чепик (1920-1972). Париж. Бульвар Мадлен. 1967. Тонований папір, пастель.
• Юрій Баликов (1924-2010). Човни. 1979. Папір, пастель.

«На цьому музейний квест не завершується. Далі буде», - зазначили в музеї.

Доповнення

Раніше в музеї вже повідомляли, що було ідентифіковано картини, які росіяни вивезли до Криму.

Нагадаємо

Будинок-музей художниці Поліни Райко, який знаходиться на окупованій території Херсонської області, скоріш за все, зараз затоплений через підрив Каховської ГЕС.

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