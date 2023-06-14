Херсонський музей ідентифікував свої картини, які окупанти вивезли до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка ідентифікував ще три картини зі своєї колекції, які російські загарбники незаконно вивезли до окупованого Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку музею у Facebook.
Цитата
«Ідентифікація вкрадених творів мистецтва триває. Знов звертаємось до світлини з Сімферополя, на яку потрапив список викрадених робіт. Нагадуємо: вона була зроблена 1 квітня 2023 року при підписанні так званого «договору» про зберігання вкрадених творів в Центральному музеї Тавриди», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що в музеї за списком вирахували ще кілька робіт, які зараз стовідсотково незаконно перебувають в окупованому Криму:
• Іван Гопкало (1894-1984). Парк. 1959. Папір, олівець.
• Михайло Чепик (1920-1972). Париж. Бульвар Мадлен. 1967. Тонований папір, пастель.
• Юрій Баликов (1924-2010). Човни. 1979. Папір, пастель.
«На цьому музейний квест не завершується. Далі буде», - зазначили в музеї.
Доповнення
Раніше в музеї вже повідомляли, що було ідентифіковано картини, які росіяни вивезли до Криму.
Нагадаємо
Будинок-музей художниці Поліни Райко, який знаходиться на окупованій території Херсонської області, скоріш за все, зараз затоплений через підрив Каховської ГЕС.