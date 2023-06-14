Херсонский музей идентифицировал свои картины, которые оккупанты вывезли в Крым

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 41696 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 95294 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 95853 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 231384 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 123435 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 115002 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 346386 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82471 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134653 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170598 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 270370 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 150835 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 106697 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 87247 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 52306 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 231379 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 272034 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 346380 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 331981 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 380647 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 53472 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 88417 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 107876 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 151979 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 75044 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Херсонский музей идентифицировал свои картины, которые оккупанты вывезли в Крым

Киев • УНН

 • 1359311 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Херсонский областной художественный музей им. Алексея Шовкуненко идентифицировал еще три картины из своей коллекции, которые российские захватчики незаконно вывезли в оккупированный Крым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу музея в Facebook.

Херсонский музей идентифицировал свои картины, которые оккупанты вывезли в Крым

Цитата

«Идентификация украденных произведений искусства продолжается. Вновь обращаемся к фотографии из Симферополя, на которую попал список похищенных работ. Напоминаем: она была сделана 1 апреля 2023 года при подписании так называемого «договора» о хранении украденных произведений в Центральном музее Тавриды», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в музее по списку вычислили еще несколько работ, которые сейчас стопроцентно незаконно находятся в оккупированном Крыму:

• Иван Гопкало (1894-1984). Парк. 1959. Бумага, карандаш.
• Михаил Чепик (1920-1972). Париж. Бульвар Мадлен. 1967. Тонированная бумага, пастель.
• Юрий Баликов (1924-2010). Лодки. 1979. Бумага, пастель.

«На этом музейный квест не заканчивается. Дальше будет», - отметили в музее.

Дополнение

Ранее в музее уже сообщали, что были идентифицированы картины, которые россияне вывезли в Крым.

Напомним

Дом-музей художницы Полины Райко, который находится на оккупированной территории Херсонской области, скорее всего, сейчас затоплен из-за подрыва Каховской ГЭС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКультура
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66