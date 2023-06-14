Херсонский музей идентифицировал свои картины, которые оккупанты вывезли в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Херсонский областной художественный музей им. Алексея Шовкуненко идентифицировал еще три картины из своей коллекции, которые российские захватчики незаконно вывезли в оккупированный Крым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу музея в Facebook.
Цитата
«Идентификация украденных произведений искусства продолжается. Вновь обращаемся к фотографии из Симферополя, на которую попал список похищенных работ. Напоминаем: она была сделана 1 апреля 2023 года при подписании так называемого «договора» о хранении украденных произведений в Центральном музее Тавриды», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в музее по списку вычислили еще несколько работ, которые сейчас стопроцентно незаконно находятся в оккупированном Крыму:
• Иван Гопкало (1894-1984). Парк. 1959. Бумага, карандаш.
• Михаил Чепик (1920-1972). Париж. Бульвар Мадлен. 1967. Тонированная бумага, пастель.
• Юрий Баликов (1924-2010). Лодки. 1979. Бумага, пастель.
«На этом музейный квест не заканчивается. Дальше будет», - отметили в музее.
Дополнение
Ранее в музее уже сообщали, что были идентифицированы картины, которые россияне вывезли в Крым.
Напомним
Дом-музей художницы Полины Райко, который находится на оккупированной территории Херсонской области, скорее всего, сейчас затоплен из-за подрыва Каховской ГЭС.