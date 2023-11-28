В Крым вернут исторические названия на крымскотатарском языке

Географическим названиям во временно оккупированном Крыму будет возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке. Об этом шла речь на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка, сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка продолжает подготовку к выполнению Закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Накануне обсуждали использование для обозначения топонимов, которые имеют тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.

Сейчас согласовываются механизмы, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. А также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, которые обслуживают такие указатели.

По результатам заседания Нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства. Этим вопросом будут заниматься Мининфраструктуры вместе с Минреинтеграции, Постоянным Представителем Президента Украины в АР Крым, Меджлисом крымскотатарского народа и Институтом национальной памяти.

Напомним

21 марта 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7253, который после второго чтения получил название "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". 21 апреля Владимир Зеленский подписал этот закон.