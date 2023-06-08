В кремле назвали дату и место новой встречи путина с лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент россии встретится с белорусским коллегой 9 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента дмитрий песков в комментариях росСМИ, информирует УНН.
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"Это будет завтра (9 июня) в россии", - сказал песков.
Утром лукашенко сообщил, что встретится с путиным "в ближайшее время".
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Последний раз белорусский диктатор прилетал в россию 24 мая - он принял участие в заседании второго Евразийского экономического форума.
До этого лукашенко посетил празднование Дня Победы в москве 9 мая. После возвращения в минск он несколько дней не появлялся на публике, а 23 мая рассказал, что переболел аденовирусом.