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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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В кремлі назвали дату та місце нової зустрічі путіна з лукашенком

Київ • УНН

 • 293764 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент росії зустрінеться із білоруським колегою 9 червня. Про це повідомив речник російського президента дмитро пєсков у коментарях росЗМІ, інформує УНН.

В кремлі назвали дату та місце нової зустрічі путіна з лукашенком

Цитата

"Це буде завтра (9 червня) в росії", - сказав пєсков.

Вранці лукашенко повідомив, що зустрінеться з путіним "найближчим часом".

Додамо

Востаннє білоруський диктатор прилітав до росії 24 травня - він взяв участь у засіданні другого Євразійського економічного форуму.

До цього лукашенко відвідав святкування Дня Перемоги у москві 9 Травня. Після повернення до мінська він кілька днів не з'являвся на публіці, а 23 травня розповів, що перехворів на аденовірус.

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