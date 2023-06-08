В кремлі назвали дату та місце нової зустрічі путіна з лукашенком
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент росії зустрінеться із білоруським колегою 9 червня. Про це повідомив речник російського президента дмитро пєсков у коментарях росЗМІ, інформує УНН.
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"Це буде завтра (9 червня) в росії", - сказав пєсков.
Вранці лукашенко повідомив, що зустрінеться з путіним "найближчим часом".
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Востаннє білоруський диктатор прилітав до росії 24 травня - він взяв участь у засіданні другого Євразійського економічного форуму.
До цього лукашенко відвідав святкування Дня Перемоги у москві 9 Травня. Після повернення до мінська він кілька днів не з'являвся на публіці, а 23 травня розповів, що перехворів на аденовірус.