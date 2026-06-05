В кремле заявили, что в ближайшее время не ожидают визита Уиткоффа и Кушнера в москву
Киев • УНН
песков заявил, что визит Уиткоффа и Кушнера в москву пока не ожидается. Ранее в рф сообщили о диалоге с ними по поводу инфраструктурных проектов.
В кремле заявили, что визит американского посланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в ближайшее время не ожидается, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Визит Уиткоффа и Кушнера в москву в ближайшее время не ожидается
Напомним
Представитель кремля по инвестициям кирилл дмитриев заявил, что вчера провел телефонный разговор с американским посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
дмитриев заявил, что россия находится в "хорошем диалоге" с американским посланником, и уточнил, что проекты будут осуществляться как на "российской территории", так и в "Арктике", включая "высокотехнологичные и инфраструктурные проекты".