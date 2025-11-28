В кремле заявили, что путин встретится с Уиткоффом в первой половине недели
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что владимир путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в первой половине недели. Дату встречи кремль объявит своевременно.
российский диктатор владимир путин в первой половине недели встретится со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.
В первой половине недели Виткофф встретится с путиным, дату кремль объявит своевременно
Ранее российский диктатор владимир путин заявил, что американская делегация должна приехать в москву на следующей неделе.
