15:39 • 10774 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 16361 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 23972 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 19787 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 16439 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 34012 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21266 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18316 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 38406 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 20208 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
В кремле заявили, что путин встретится с Уиткоффом в первой половине недели

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что владимир путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в первой половине недели. Дату встречи кремль объявит своевременно.

В кремле заявили, что путин встретится с Уиткоффом в первой половине недели

российский диктатор владимир путин в первой половине недели встретится со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.

В первой половине недели Виткофф встретится с путиным, дату кремль объявит своевременно

- сообщил песков.

Добавим

Ранее российский диктатор владимир путин заявил, что американская делегация должна приехать в москву на следующей неделе. 

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Соединённые Штаты