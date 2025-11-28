$42.190.11
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 15036 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 22511 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 18871 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 15782 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 33142 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 21029 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18221 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 37643 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 20092 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
У кремлі заявили, що путін зустрінеться із Віткоффом у першій половині тижня

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у першій половині тижня. Дату зустрічі Кремль оголосить своєчасно.

У кремлі заявили, що путін зустрінеться із Віткоффом у першій половині тижня

російський диктатор володимир путін у першій половині тижня зустрінеться із спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Про це повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН.

У першій половині тижня Віткофф зустрінеться з путіним, дату Кремль оголосить своєчасно 

- повідомив пєсков.

Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський28.11.25, 17:39

Додамо

Раніше російський диктатор володимир путін заявив, що американська делегація має приїхати до москви наступного тижня. 

Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня27.11.25, 20:30

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Сполучені Штати Америки