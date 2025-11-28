У кремлі заявили, що путін зустрінеться із Віткоффом у першій половині тижня
Київ • УНН
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у першій половині тижня. Дату зустрічі Кремль оголосить своєчасно.
російський диктатор володимир путін у першій половині тижня зустрінеться із спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Про це повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН.
У першій половині тижня Віткофф зустрінеться з путіним, дату Кремль оголосить своєчасно
Додамо
Раніше російський диктатор володимир путін заявив, що американська делегація має приїхати до москви наступного тижня.
