В Кремле заявили, что для объявления перемирия ко дню победы не нужна реакция Киева
Киев • УНН
Реакция Киева не нужна для объявления россией перемирия ко дню победы. Об этом сообщил росСМИ пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине30.04.26, 10:44 • 14108 просмотров
Напомним
российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 1,5 часов.
Стороны более часа обсуждали перемирие на день победы. Трамп заявил о близости соглашения для решения военного конфликта в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин был готов заключить сделку уже давно, но "некоторые люди" ему помешали.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о тишине.