Реакция Киева не нужна для объявления россией перемирия ко дню победы. Об этом сообщил росСМИ пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.

Для объявления россией перемирия ко дню победы не нужна реакция Киева, это решение путина и оно будет реализовываться — отметил песков.

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 1,5 часов.

Стороны более часа обсуждали перемирие на день победы. Трамп заявил о близости соглашения для решения военного конфликта в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин был готов заключить сделку уже давно, но "некоторые люди" ему помешали.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о тишине.