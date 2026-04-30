В Кремле заявили, что для объявления перемирия ко дню победы не нужна реакция Киева

$44.080.0151.580.08
ukenru
Эксклюзив
13:31 • 1404 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
12:34 • 3638 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,5% и замедление роста ВВП
12:20 • 8094 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
11:14 • 8916 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
11:00 • 12451 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
10:33 • 11118 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от Украины
07:44 • 14100 просмотра
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 33346 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
30 апреля, 06:32 • 19603 просмотра
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Эксклюзив
30 апреля, 06:20 • 33673 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
46%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
После атаки дронов в российском Дзержинске поднялся дым возле завода взрывчатых веществPhoto30 апреля, 03:51 • 22621 просмотра
США создают новую коалицию для разблокирования Ормузского пролива и давления на Иран30 апреля, 04:22 • 16767 просмотра
США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету против Ирана - Bloomberg30 апреля, 07:10 • 23354 просмотра
Мошенник под видом СБУ выманил у народной артистки более $135 тысяч, его задержали - прокуратураVideo08:52 • 9542 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться10:03 • 15999 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 34001 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 41742 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 53294 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 67655 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 65780 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136
Грибы
Техника

В Кремле заявили, что для объявления перемирия ко дню победы не нужна реакция Киева

Киев • УНН

 • 2100 просмотра

Пресс-секретарь путина заявил, что для объявления перемирия ко дню победы не нужна реакция Киева. Это личное решение диктатора, которое будет реализовано.

Реакция Киева не нужна для объявления россией перемирия ко дню победы. Об этом сообщил росСМИ пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.

Для объявления россией перемирия ко дню победы не нужна реакция Киева, это решение путина и оно будет реализовываться 

— отметил песков.

"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине30.04.26, 10:44 • 14108 просмотров

Напомним 

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 1,5 часов.  

Стороны более часа обсуждали перемирие на день победы. Трамп заявил о близости соглашения для решения военного конфликта в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин был готов заключить сделку уже давно, но "некоторые люди" ему помешали. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о тишине. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев