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В кремле задумались об отмене послания путина к федеральному собранию - ЦПД

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

российские власти рассматривают отмену или изменение ежегодного послания путина к федеральному собранию. ЦПД усматривает в этом кризис режима.

В кремле задумались об отмене послания путина к федеральному собранию - ЦПД

российские власти задумались о возможной отмене или кардинальном изменении формата ежегодного послания владимира путина федеральному собранию. Это может свидетельствовать о кризисе внутри самого режима, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в ЦПД, путин больше не видит смысла играть в формальности.

Он не хочет делать вид, будто федеральное собрание рф имеет хоть какую-то субъектность. Оно не влияет ни на какие решения, поэтому тратить время и играть в имитацию демократии диктатор больше не считает нужным

- говорится в сообщении.

Также в Центре противодействия дезинформации отметили, что последствия войны с Украиной для кремля стали тем самым "слоном в комнате", которого даже путину и его пропагандистам очень сложно игнорировать.

Пропустив выступление в 2022 и 2025 годах, диктатор готовит почву для окончательного отказа от этого формата, поскольку выдумывать картину "успешного развития" в условиях суровой действительности становится все труднее

- резюмировали в ЦПД.

Напомним

российский диктатор владимир путин после так называемых выборов планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же - на следующий год. Украина же готовится максимально усложнить для россии реализацию таких планов.

В то же время постоянный представитель россии при ООН василий небензя заявил, что российские власти не планируют новую массовую мобилизацию после выборов в госдуму.

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что небензя лжет "не просто так" и пытается обмануть не только украинцев и весь мир, но и россиян, которые пытаются выехать за границу.

Евгений Устименко

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