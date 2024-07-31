В Кременчуге в Полтавской области в помещении электроподстанции обнаружили мертвого мужчину, полиция начала расследование, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

Об обнаружении тела неизвестного мужчины в помещении электроподстанции в городе Кременчуге 30 июля около 14:00 в полицию сообщили работники местного предприятия.

Полиция установила личность умершего. Им оказался местный мужчина 1994 года рождения.

«По предварительной информации следствия, мужчину, который попал в помещение электроподстанции, вероятно, смертельно поразило током. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти», - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

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