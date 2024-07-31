В Украине сегодня отключений электроэнергии не предусмотрено. В Днепропетровской области был пожар оборудования на подстанции, обесточивались бытовые потребители. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Генерация и потребление

«Сегодня плановые отключения электроэнергии проводиться не будут», - говорится в сообщении.

При этом украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно, чтобы помочь энергетикам поддерживать стабильность энергосистемы. Особенно это касается пиковых часов потребления утром и вечером - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Состояние сетей

Днепропетровская область: из-за возгорания оборудования на подстанции, обесточивались бытовые потребители. Пожар ликвидирован.

Черкасская область: было обесточено оборудование на одной из подстанций, что повлияло на бытовых и промышленных потребителей. Питание восстановлено.

Ровенская область: обесточивалось несколько подстанций и подключенные к ним бытовые потребители. Электроснабжение восстановлено.

Львовская область: обесточивалась подстанция и местная промышленность. Питание восстановлено по резервной схеме.

Чрезвычайные ситуации

Восточный регион: при осмотре воздушной линии обнаружена кража проводов общей длиной более 15 км.

Западный регион: поступило сообщение об угрозе заминирования одного из энергетических объектов. После осмотра подозрительных предметов не обнаружено.

Обесточивание

Энергетики восстановили питание для 14 124 потребителей, пострадавших в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений остаются без электроснабжения 514 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,81 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Экспорт

Экспорта не происходит и не предвидится.