Киев • УНН
Минэнерго сообщило, что плановых отключений электроэнергии сегодня не будет. Из-за технических проблем были временные обесточивания в нескольких областях, но электроснабжение восстановлено.
В Украине сегодня отключений электроэнергии не предусмотрено. В Днепропетровской области был пожар оборудования на подстанции, обесточивались бытовые потребители. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Генерация и потребление
«Сегодня плановые отключения электроэнергии проводиться не будут», - говорится в сообщении.
При этом украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно, чтобы помочь энергетикам поддерживать стабильность энергосистемы. Особенно это касается пиковых часов потребления утром и вечером - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.
Состояние сетей
Днепропетровская область: из-за возгорания оборудования на подстанции, обесточивались бытовые потребители. Пожар ликвидирован.
Черкасская область: было обесточено оборудование на одной из подстанций, что повлияло на бытовых и промышленных потребителей. Питание восстановлено.
Ровенская область: обесточивалось несколько подстанций и подключенные к ним бытовые потребители. Электроснабжение восстановлено.
Львовская область: обесточивалась подстанция и местная промышленность. Питание восстановлено по резервной схеме.
Чрезвычайные ситуации
Восточный регион: при осмотре воздушной линии обнаружена кража проводов общей длиной более 15 км.
Западный регион: поступило сообщение об угрозе заминирования одного из энергетических объектов. После осмотра подозрительных предметов не обнаружено.
Обесточивание
Энергетики восстановили питание для 14 124 потребителей, пострадавших в результате боевых действий.
Всего из-за боевых действий и технарушений остаются без электроснабжения 514 населенных пунктов.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,81 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.
Экспорт
Экспорта не происходит и не предвидится.