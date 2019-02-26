В Конотопе в пожаре погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сегодня утром в 12-й государственной пожарно-спасательной части в г. Конотоп поступило сообщение о пожаре дома на ул. Рабоче-Крестьянской. Прибыв на место пожарные увидели ужасную картину. Об этом сообщает УНН согласно информации Управления ГСЧС Украины в Сумской области.
Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. При проведении разведки пожарные обнаружили тела трех погибших людей - мужчину и двух женщин.
Около 20 минут понадобилось чтобы локализовать и впоследствии ликвидировать возгорание. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
На месте работает следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшими оказались - сын хозяина дома 1988 г.р., его сожительница 1989 г.р., женщина 1991 г.р., которая по данному адресу не проживали.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожность при курении.
Ранее сообщал УНН, что в 2019 году в Украине в огне погибло уже 453 человека.