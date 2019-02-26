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В Конотопі у пожежі загинуло троє людей

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьогодні зранку до 12-ї державної пожежно-рятувальної частини в м. Конотоп надійшло повідомлення про пожежу будинку на вул. Робітничо-Селянській. Прибувши на місце пожежники побачили жахливу картину. Про це повідомляє УНН згідно з інформацією Управління ДСНС України в Сумській області.

Загоряння сталося в одноповерховому житловому будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла трьох загиблих людей - чоловіка та двох жінок.

Близько 20 хвилин знадобилось щоб локалізувати та згодом ліквідувати загоряння. Всього на гасіння було залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

На місці працює слідчо-оперативна група у складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загиблими виявились - син господаря будинку 1988 р.н., його співмешканка 1989 р.н., жінка 1991 р.н., яка за даною адресою не проживала.

За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі - необережність під час куріння.

Раніше УНН повідомляв, що у 2019 році в Україні у вогні загинуло вже 453 людини.

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