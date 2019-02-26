В Конотопі у пожежі загинуло троє людей

Загоряння сталося в одноповерховому житловому будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла трьох загиблих людей - чоловіка та двох жінок.



Близько 20 хвилин знадобилось щоб локалізувати та згодом ліквідувати загоряння. Всього на гасіння було залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.



На місці працює слідчо-оперативна група у складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загиблими виявились - син господаря будинку 1988 р.н., його співмешканка 1989 р.н., жінка 1991 р.н., яка за даною адресою не проживала.



За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі - необережність під час куріння.



Раніше УНН повідомляв, що у 2019 році в Україні у вогні загинуло вже 453 людини.