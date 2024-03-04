В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

Лидеры Конгресса согласовали пакет мер для того, чтобы большая часть правительства продолжала работать до 30 сентября. Пакет стоимостью 436 миллиардов долларов, охватывает около четверти финансирования правительственных учреждений, однако обходит затянувшиеся споры, отказываясь от финансирования ряда Министерств. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В Конгресса США объявили про пакет стоимостью 436 миллиардов долларов, охватывающий около четверти финансирования правительственных учреждений. Указывается, что это первый реальный прогресс в разрешении идеологических противоречий, длящихся более пяти месяцев.

Пакет включает в себя положения, запрещающие продажу нефти из Стратегического нефтяного резерва США в Китай и отслеживание иностранных покупок сельскохозяйственных угодий в США, но обходит затянувшиеся споры, отказываясь от финансирования Министерства обороны, внутренней безопасности и социальных программ, осуществляемых через Министерство здравоохранения и социальных служб. В настоящее время эти агентства должны закрыться 23 марта, и соглашение об их финансировании еще не достигнуто.

Палата представителей планирует сначала принять меры по частичному финансированию, утвердив его до того, как президент Джо Байден выступит со своим ежегодным обращением о положении страны в четверг.

Сенат планирует последовать за ним, так как деньги для многих учреждений закончатся в конце недели.

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Финансирование необоронной сферы в целом не сокращается. По данным издания, президент Байден в своем бюджетном предложении на этот год просил увеличить расходы на эту категорию на 72 миллиарда долларов.

Мера включает в себя финансирование департаментов сельского хозяйства, транспорта, жилищного строительства и городского развития, по делам ветеранов и энергетики, а также Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Агентство по охране окружающей среды и министерства торговли, юстиции и внутренних дел также включены в программу.

Новый законопроект поручает чиновникам отмечать иностранные сделки по покупке американских сельскохозяйственных земель, уделяя особое внимание компаниям, связанным с Китаем, Северной Кореей, россией и Ираном.

Интересно, что законопроект не вводит прямого запрета на такие покупки, но он добавляет министра сельского хозяйства США в состав Комитета по иностранным инвестициям в США, который будет рассматривать сделки в области сельского хозяйства.

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Также подтверждается продление стратегически важных договоров с Палау, Маршалловыми островами и Федеративными Штатами Микронезии, которые предоставляют американским военным доступ к их водам в обмен на финансирование.

Среди прочего, республиканцы добились нового изменения в данном положении: теперь департамент по делам ветеранов делится информацией с федеральным реестром оружия – данное положение ограничит это распространение случаями, когда ветеран представляет опасность для себя или других.

Республиканцы также довольны тем, что законопроект перенаправит 20 миллиардов долларов на налоговые проверки Службы внутренних доходов, пишет Bloomberg.

Напомним

Конгресс США одобрил очередное краткосрочное продление финансирования федерального правительства, которое позволит некоторым федеральным ведомствам функционировать до 8 марта, а другим - до 22 марта.