В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  36153 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  80594 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  100129 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  201617 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  266818 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  232753 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  256714 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  269416 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  210469 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181169 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 12:45  •  6444 просмотра

Read in English

Конгресс США согласовал частичный пакет финансирования, который обеспечит работу большинства правительственных учреждений до сентября, но исключает министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения и социальных служб.

Лидеры Конгресса согласовали пакет мер для того, чтобы большая часть правительства продолжала работать до 30 сентября. Пакет стоимостью 436 миллиардов долларов, охватывает около четверти финансирования правительственных учреждений, однако обходит затянувшиеся споры, отказываясь от финансирования ряда Министерств. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В Конгресса США объявили про пакет стоимостью 436 миллиардов долларов, охватывающий около четверти финансирования правительственных учреждений. Указывается, что это первый реальный прогресс в разрешении идеологических противоречий, длящихся более пяти месяцев.

Пакет включает в себя положения, запрещающие продажу нефти из Стратегического нефтяного резерва США в Китай и отслеживание иностранных покупок сельскохозяйственных угодий в США, но обходит затянувшиеся споры, отказываясь от финансирования Министерства обороны, внутренней безопасности и социальных программ, осуществляемых через Министерство здравоохранения и социальных служб. В настоящее время эти агентства должны закрыться 23 марта, и соглашение об их финансировании еще не достигнуто.

Палата представителей планирует сначала принять меры по частичному финансированию, утвердив его до того, как президент Джо Байден выступит со своим ежегодным обращением о положении страны в четверг.

Сенат планирует последовать за ним, так как деньги для многих учреждений закончатся в конце недели.

На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер4 марта 2024, 12:04 • 18097 просмотров

Финансирование необоронной сферы в целом не сокращается. По данным издания, президент Байден в своем бюджетном предложении на этот год просил увеличить расходы на эту категорию на 72 миллиарда долларов.

Мера включает в себя финансирование департаментов сельского хозяйства, транспорта, жилищного строительства и городского развития, по делам ветеранов и энергетики, а также Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Агентство по охране окружающей среды и министерства торговли, юстиции и внутренних дел также включены в программу.

Новый законопроект поручает чиновникам отмечать иностранные сделки по покупке американских сельскохозяйственных земель, уделяя особое внимание компаниям, связанным с Китаем, Северной Кореей, россией и Ираном.

Интересно, что законопроект не вводит прямого запрета на такие покупки, но он добавляет министра сельского хозяйства США в состав Комитета по иностранным инвестициям в США, который будет рассматривать сделки в области сельского хозяйства.

Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам4 марта 2024, 11:22 • 20644 просмотра

Также подтверждается продление стратегически важных договоров с Палау, Маршалловыми островами и Федеративными Штатами Микронезии, которые предоставляют американским военным доступ к их водам в обмен на финансирование.

Среди прочего, республиканцы добились нового изменения в данном положении: теперь департамент по делам ветеранов делится информацией с федеральным реестром оружия – данное положение ограничит это распространение случаями, когда ветеран представляет опасность для себя или других.

Республиканцы также довольны тем, что законопроект перенаправит 20 миллиардов долларов на налоговые проверки Службы внутренних доходов, пишет Bloomberg.

Напомним

Конгресс США одобрил очередное краткосрочное продление финансирования федерального правительства, которое позволит некоторым федеральным ведомствам функционировать до 8 марта, а другим - до 22 марта.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
У Конгресі США погодили фінансування уряду, але без відомств оборони та соціальних програм
The U.S. Congress has agreed to fund the government, but without the defense and social programs departments
Новости по теме

В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

Конгресс США согласовал частичный пакет финансирования, который обеспечит работу большинства правительственных учреждений до сентября, но исключает министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения и социальных служб.

Новости Мира •   •  6444 просмотра
В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль

В марте Украина ожидает получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ.

Экономика •   •  7573 просмотра
Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль

Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время

Третья штурмовая бригада обнародовала видео, на котором показаны артиллерийские удары по лесополосам на оккупированной врагом территории Донецкой области. Врага отследили с помощью беспилотника.

Война •   •  7710 просмотра
Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время

Оккупанты размещают боевые вертолеты на территории "Азовстали"

Партизаны сообщили, что российские войска используют руины металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе для развертывания боевой авиации.

Война •   •  10811 просмотра
Оккупанты размещают боевые вертолеты на территории "Азовстали"

Wyborcza: прокуратура Польши использовала шпионские программы для прослушивания чиновников

Газета сообщает, что польская прокуратура прослушивала политиков и чиновников, используя современное шпионское программное обеспечение Hermes.

Новости Мира •   •  9341 просмотра
Wyborcza: прокуратура Польши использовала шпионские программы для прослушивания чиновников

Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

Польша работает над 5-этапным планом Украины по решению проблемы блокады границы, вызванной польскими фермерами.

Экономика •   •  13961 просмотра
Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Министр объявила о планах разработать новый диджитализированный и менее бюрократизированный процесс усыновления в Украине.

Общество •   •  36153 просмотра
Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается как минимум в 37 миллиардах долларов внешней помощи.

Война •   •  18097 просмотра
На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер

Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Работники ГБР обнаружили тайник с почти 40 противотанковыми минами и 10 самодельными взрывными устройствами, оставленными российскими войсками вблизи границы в Сумской области.

Война •   •  12526 просмотра
Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил резолюцию о запрете российской и белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ответ на конфликт в Украине.

Война •   •  13917 просмотра
Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции